"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gazze, dünyayı hürriyetine kavuşturacak

Dr. Aytekin COŞKUN
11 Ekim 2025, Cumartesi
Gazze’ye insanî yardımları ulaştırabilmek için 46 ülkeden bir araya gelen 467 aktivistten oluşan küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze’ye ulaşmaya çok yaklaşmışlardı ki, hedefleri yarıda kaldı.

Uluslararası sularda filoya saldıran soykırımcı İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı ele geçirerek, dünyanın gözü önünde aktivistleri esir aldılar ve gemileri de silâh zoru ile limanlarına çektiler.  

Ülkemizden de bu filoya çok sayıda aktivistimiz katıldı, sık sık çektikleri video ve mesajlarla bizleri ve takipçilerini haberdar ettiler. Rabbim onların bu büyük fedakârlıklarını kabul eylesin, makbul eylesin. Gerçekten büyük bir imtihanı başardılar. Yurda sağ salim dönmeleri ülkemizde bir sevinç yumağı oluşturdu fakat direniş durmayacaktı ve yeni filolar oluşturmak için kollar yeniden sıvanacaktı. Etraflarındaki gazeteciler ve haberciler ordusu onlardan demeç alma yarışına girdiler. En anlamlı açıklamalardan biri İsveçli Aktivist Greta Thunberg'tan geldi. Gözlerden kaçmayan açıklaması birçok gerçeği ve ikili tavır takınan devlet adamlarının tutumlarını ortaya koyuyordu.

Filonun amacı, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insanî yardımları Gazze halkına ulaştırmaktı. Küresel Sumud Filosuna katılan ve İsrail tarafından alıkonulan Greta Thunberg, kendisine yönelik (zorla alıkonulması, işkenceler, tacizler) sözlü ve fizikî saldırıları anlatmak yerine konuşmasında, "İnanın İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar" (aa) ifadesi çok manidardı. Cezaevinde kendisine yapılan istismarı anlatmasını isteyen gazetecilere karşı Greta'dan ayakta alkışlanacak cevap geliyordu. Kendinden ziyade Gazze’ye olan duygularını söylüyordu. Dünyaya mal olmuş bu insanın, samimî ve halisane bu tavrından etkilenmemek mümkün değildi.

Tüm gayeleri Gazze'ye insanî yardım götürmek ve İsrail'in Gazze ablukasını kırmak olan Sumud Filosu’nun alıkonulan aktivistleri adına konuşan Greta, Atina'daki Venizelos Havalimanı'nda büyük bir coşku ile karşılandığı esnada bu düşüncelerinden taviz vermiyordu. Thunberg hükümetlere tepki göstererek, ”İsrail'in işlediği savaş suçlarını engellemek adına en ufak bir adım atmadıklarından” (aa) bahsediyordu. Dünya liderlerinin ikiyüzlü hâlini âdeta ortaya koyuyordu. “Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor" şeklinde açıklamasını ayakta alkışlıyorum.

Ülkemizi temsil eden aktivistlerimizden de aynı tavırları bekliyoruz. Tavırlarımız “like” kazanmak adına değil, samimiyet adına olduğunda kabul görüyor. Gazze halkı dünyayı bu manada uyandırdı. Onların sadece Allah'a (cc) dayanarak, sabrederek, şükrederek yaptıkları direnişleri, kararlı ve azimli oluşları, zulme eğilmeyişleri tüm dünyanın dikkatini çekiyor. “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” sözünü hatırlayalım. Bu yüzden Gazze, Dünyayı özgürleştirecek. Davranışlarımız her zaman Gazzeliler gibi olmalı. Tüm aktivistleri bu manada tebrik ediyoruz. Onlar gerçekten samimî olduklarını gösterdiler. 

