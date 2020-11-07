1 Azerbaycanlı sivil daha Ermenistan'ın saldırılarında şehit oldu

Ermenistan ordusunun, Berde ilinin Yeni Eyrice köyüne gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 Azerbaycanlı sivil vefat etti.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Berde iline top ve füzelerle saldırdığı bildirildi. Açıklamada, Yeni Eyrice köyünde bir eve mermi isabet etmesi sonucu 16 yaşındaki Şahmalı Rehimov'un vefat ettiği, evin de ciddi hasar gördüğü belirtildi. Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 92 sivil vefat etmiş, 404 sivil yaralanmıştı. AA

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