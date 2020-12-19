10 mülteciden 9’u aşırı yoksulluk içinde

Birleşmiş Milletler, bir yıldan beri hızlanan ekonomik çöküş sonucu Lübnan’da yaşayan Suriyeli her 10 mülteci aileden 9’unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını bildirdi.

BM Mülteci Ajansı (BMMYK), Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Lübnan’daki mevcut ekonomik kriz ve Suriyeli mültecilere ilişkin yapılan araştırma, Lübnan’da yaşayan Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Lübnan’da, daralan ekonominin yanı sıra büyüyen enflasyon ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına ek olarak Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere ülkede yaşayan zayıf kesim- leri uçuruma sürüklediğine işaret edilen araştırmada, “Lübnan’da aşırı fakirlik sınırının altında yaşayan Suriyeli ailelerin oranı, 2020 yılında yüzde 89’a ulaştı. Bu oran 2019’da yüzde 55’de idi.” denildi. Ülkenin resmî verilerine göre, 2011’de patlak veren iç savaş sebebiyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan’a göç etti. AA

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