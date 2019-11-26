14 Mart Matematik Günü ilan edildi

UNESCO, 14 Mart'ı Dünya Matematik Günü (IDM) olarak ilan etti. Dünya Matematik Birliği'nden yapılan açıklamada "Matematik, insanlık tarihi boyunca var oldu. Ama bugün, matematik o kadar ileri bir araç haline geldi ki çoğu insan yaşamımızın her yerinde olduğunu fark etmiyor bile" ifadeleri kullanıldı.

UNESCO'nun 40. Genel Konferansı, 14 Mart tarihinin, Dünya Matematik Günü (IDM) olarak ilan edilmesini onayladı. Dünya Matematik Birliği'nden (IMU) yapılan açıklamaya göre, 3'üncü ayın 14'üncü günü Pi günü olarak her yıl pek çok ülkede kutlanıyor. IDM projesi bu kutlamayı bütün matematik yelpazesini içerecek şekilde genişletiyor.

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