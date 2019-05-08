171 milyon dolarlık serveti Malezya hükümetine geçecek

Malezya hükümeti, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında geçen yıl el konulan eski Başbakan Necip Rezak'a ait 171 milyon dolar (1 milyar 55 milyon TL) değerinde özel eşyaların devlet hazinesine kazandırılması için harekete geçti.

Malezya'dan kaçırılan 57 milyon dolar ABD tarafından iade edildi Malezya The Edge Markets gazetesinde yer alan habere göre, eski Başbakan Necip'in 1MDB paralarıyla aldığı öne sürülerek Malezya polisinin geçen yıl el koyduğu mücevherler, kol saatleri ve güneş gözlüklerinin yanı sıra 27 lüks araba ve 29 ayrı banka hesabında bulunan nakit paraların sahipliğinin devlete geçmesi için Yüksek Mahkemeye "müsadere emri yetkisi" başvurusunda bulunuldu. Başvurunun hükümet ve polis teşkilatı tarafından yapıldığı belirtildi. Malezya polisi, geçen yıl yapılan 9 Mayıs genel seçimlerinin ardından 1MDB soruşturmasının yeniden başlaması üzerine, 16 Mayıs'ta Necip'in kamu fonu paralarıyla aldığı öne sürülen şahsi eşyalarına el koymuştu. AA

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