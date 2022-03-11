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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

200 bin Ukraynalı savaş için ülkesine döndü

11 Mart 2022, Cuma 11:12
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 200 binden fazla Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa'dan döndüğünü bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair başkent Kiev'de açıklamalarda bulundu.

Savaşın 2 hafta sürdüğüne dikkati çeken Reznikov, "Dünyada kimse dimdik ayakta duracağımıza, özellikle de bu kadar zaman dayanacağımıza inanmadı. Biz durmuyoruz, aksine artık saldırıyoruz. Düşmanın planları bozuldu. Tüm dünya bunu görüyor." dedi.

Reznikov, Rus ordusunun "büyük kayıplar yaşadığını" ve bu nedenle okul ve hastanelere saldırdığını belirterek, "Düşman, sivilleri, kadınları ve çocukları rehin alıyor ve öldürüyor. Rus işgalcileri, çatışmalarda ölen askerlerimizden daha sivil öldürdü. Bunu sadece Ukrayna'nın değil, tüm dünyanın görmesini istiyorum." diye konuştu.

Sivillerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Reznikov, başkent Kiev bölgesi ile Mariupol, Sumi ve Harkiv kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Rusların sözünü tutmadığını göz önünde bulundurduğunda, bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"100 BİNDEN FAZLA UKRAYNA VATANDAŞI, ORDUYA KATILDI"

Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Reznikov, vatandaşlara orduya katılma çağrısında bulundu.

Reznikov, "100 binden fazla Ukrayna vatandaşı, orduya katıldı. 200 binin üzerinde vatandaşımız, ülkemizi korumak için Avrupa'dan döndü. Bunların arasında yabancı uyruklu gönüllüler de var." dedi.

Rusya ile savaşı kazanacaklarını vurgulayan Reznikov, "Rusya'yı sayıyla değil, kaliteyle yeneceğiz. Ülke ekonomisi çalışınca ve savunma için gerekli imkanlar yaratınca ancak savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

 

NTV

Etiketler: Ukraynalı, savaş
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