2016'dan bu yana Suriye'de 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı

Dünya Sağlık Örgütü (DÖS), Suriye'de 2016 yılından bu yana 500'den fazla sağlık merkezinin saldırılara maruz kaldığını bildirdi.

Bu saldırıların üçte ikisi, Rusya destekli Suriye ordu güçlerince ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleşti.

DSÖ'nün verileri, 2016 ile 2019 yılları arasını kapsıyor. Bu süre içerisinde irili ufaklı 494 hastane, sağlık merkezi, tıp merkezi saldırıya uğradı.

2020 başından bu yana ise en az 10 hastane ya da sağlık merkezi, savaşan tarafların saldırısına uğradı.

Yine örgütün verilerine göre, ocak 2016'dan bu yana 480 sağlık personeli ve tedavi gören kişi, bu saldırılar sonucu yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesel Acil Durum Direktörü Richard Brennan, "Üzücü olan; uluslararası toplumun kabul etmemesi gereken sağlık merkezlerine yönelik saldırıların artık alışkanlık yaptığı bir noktaya gelmiş olmamız." dedi.

Ayrıca Brennan, Suriye'nin kuzeydoğusunda en az bir milyon kişinin yerinden edildiğini ve bölgedeki hastanelerin sadece yarısının faaliyet gösterebilecek durumda olduğunu dile getirdi.