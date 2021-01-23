23 milyar dolarlık anlaşma

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile imzalanan F-35 tipi savaş uçağı ve SİHA’ların yer aldığı “savunma paketi” anlaşmasının değerinin 23 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Washington Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerinin ABD hükümetiyle daha önce satın almak istediği F-35 savaş uçağı ve diğer savunma ekipmanlarını içinde barından anlaşmanın yapıldığı ifade edildi. Anlaşma bedelinin 23 milyar dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu savunma paketinin içinde 10.4 milyar dolarlık 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, 2.97 milyar dolarlık 18 adet MQ-9B tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve 10 milyar dolarlık farklı mühimmatın yer aldığı kaydedildi. AA

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