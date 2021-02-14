3 bin Arakanlı Müslüman daha göçe zorlanıyor

Bangladeş’in uluslararası toplumun tepkisine rağmen 3 bin Arakanlı Müslüman'ı daha Bhasan Char Adası’na göndermeye başladığı bildirildi.

Ülkenin mültecilerden sorumlu yetkililerinden Mohammad Shamsud Douza, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplardan yaklaşık 100 bin mülteciyi Bhasan Char Adası’na gönderme planı olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda 3 bin Arakanlı Müslüman’ın Ada'ya sevk edilmeye başlandığını belirten Douza, mültecilerin yarına kadar Ada'ya ulaşacağını kaydetti. Bangladeş'ten Bhasan Char Adası'na bugüne kadar 7 bin mülteci gönderildi. Bangladeş, Arakanlı Müslümanların ilk grubunu 4 Aralık 2020, 2'nci grubunu 29 Aralık 2020, 3'üncü grubunu 29 Ocak’ta, 4’üncü grubunu 30 Ocak’ta Ada'ya göndermişti. AA

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