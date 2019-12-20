4 buçuk ay sonra ilk namaz

Hint hükümeti tarafından 5 Ağustos’ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir’de, Hükümetin, güvenlik gerekçesiyle 5 Ağustos’ta ibadete kapattığı Srinagar şehrindeki Müslümanların en büyük ibadethanesi Jamia Camii’nde, 4,5 ay aranın ardından ilk namaz kılındı.

Jamia Camii’ndeki öğle namazına yaklaşık 100 kişi katıldı. İmam Gulam Rasul yaptığı açıklamada, “Şartların iyileşmesini ve caminin kapılarının polisler tarafından açılmasını bekliyorduk” dedi. Bölgede tüccarlık yapan Beşir Ahmed, bölgenin özel statülü yapısının sona ermesinden bu yana inançlarının sembollerine de saygısızlık yapıldığını ifade ederek “Jamia Camii inancımızın sembolüdür” değerlendirmesinde bulundu. Daha önce 2008, 2010 ve 2016 yıllarında çeşitli sebeplerle kapatılan camide, bu süreler zarfında en az 250 gün ibadete müsaade edilmediği belirtiliyor. AA

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