"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

14 Ağustos 2021, Cumartesi 13:45
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 660 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 840 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 536 milyon 190 bin ile Hindistan, 354 milyon 780 bin ile ABD, 160 milyon 60 bin ile Brezilya, 108 milyon 180 bin ile Japonya, 96 milyon 850 bin ile Almanya, 87 milyon 420 bin ile İngiltere, 82 milyon 920 bin ile Türkiye, 79 milyon 840 bin ile Fransa, 79 milyon 50 bin ile Endonezya, 75 milyon 780 bin ile Meksika, 73 milyon 590 bin ile İtalya, 71 milyon 30 bin ile Rusya, 60 milyon 920 bin ile İspanya ve 51 milyon 290 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 660 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 82 milyon 920 bin 25 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 43 milyon 804 bin 121 kişiye ilk doz, 32 milyon 575 bin 882 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da artan vakalar nedeniyle 6 günlük kısıtlama kararı

    4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Afganistan Cumhurbaşkanı: Vatanı savunmaya devam edeceğim

    Lübnan'da halk Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi

    Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak yağış bekleniyor

    Aşılama haritasında son durum?

    Sel afetinde vefat sayısı 40'a yükseldi

    İhmaller felaket getirdi - Bu binalara kim izin verdi?

    Temmuz ayında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

    Suriyeli mülteciler tedirgin

    Bu duruma artık ‘dur’ denmeli

    Yine IBAN verdiler

    Guterres: Afganistan kontrolden çıkıyor

    Felaketler altı ayda 77 milyar dolara mal oldu

    Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

    Karadeniz'deki sel nedeniyle vefat sayısı 38'e yükseldi

    Türkiye'nin salgın gündemiyle son 24 saati

    "3. seviye ulusal afet" ilan edildi

    'Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için operasyon başladı'

    Fatsa'da da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuzaklara dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Cübbeli, sarığını saramayınca...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu bizim rüyalarımız...
    Cevher İLHAN

    “Help Turkey!”
    Ahmet BATTAL

    Fındık fiyat tabanı ve AKP’nin tabanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin siyasî savrulmalar yaşıyorlar?
    Genel

    Yine IBAN verdiler
    Genel

    İhmaller felaket getirdi - Bu binalara kim izin verdi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.