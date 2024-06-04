46 nüfuslu köyde 30 aday

İtalya’nın 46 nüfuslu Ingria köyünde yapılacak yerel seçimlerde, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği dahil çeşitli pozisyonlar için 30 kişi yarışıyor.

Adaylar arasında rakip anne ve oğul da bulunuyor. İtalya’nın Torino yakınlarındaki Ingria köyünde, yerel seçimlerde köy sakinlerinin üçte ikisi aday oldu. Son yerel seçimde kolay bir zafer kazanan Igor De Santis, Ingria köyünde yeniden belediye başkanlığına aday oldu. Ancak bu kez annesinin rakip kampa katılmasıyla dördüncü kez belediye başkanlığı yarışında zorlu bir mücadeleye girdi. 2009 yılından bu yana köyü yöneten 42 yaşındaki De Santis, bu seçimde 70 yaşındaki muhalif meclis üyesi Renato Poletto’nun rekabetiyle karşılaşmayı bekliyordu. Ancak Milano’da ikamet eden ve Ingria’da ikinci bir evi bulunan Stefano Venuti’nin de adaylığını koymasıyla durum daha da karmaşık bir hale geldi. De Santis, bunu beklemediğini söyledi.