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7 aday yarışıyor: Kazakistan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

09 Haziran 2019, Pazar 10:20
Kazakistan'da halk, cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Ülkenin 12 eyaletinde oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı. Mangistau, Atırau, Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kızılorda eyaletlerinde ise oy kullanma işlemi, saat farkından dolayı bir saat daha geç başladı. Ülkede kayıtlı 11 milyon 947 bin seçmen, yurt içinde ve dışında oluşturulan 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullanacak.

Oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesinin ardından oyların sayımı en geç 12 saat içinde yapılacak. Bir hafta içinde de seçim sonuçlarının belirlenmesi, yayınlanması ve seçilen cumhurbaşkanının Merkez Seçim Komisyonu tarafından kaydının yapılması bekleniyor.

Seçimlerde 7 aday yarışıyor

Seçimlerde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev'in de aralarında bulunduğu 7 aday yarışıyor.

Ülke kanunlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarının Kazakça bilmesi, 40 yaşını doldurması, ülkede 15 yıl ikamet etmesi ve devlet kurumlarında en az 5 yıl çalışması gerekiyor.

Seçimde yarışacak adaylar ve partileri ise şu şekilde:

"Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel."

"Halkın devletimizin geleceği için oy vereceğinden umutluyum"

İktidar partisi "Nur Otan"ın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, oyunu Opera ve Bale Tiyatrosu'ndaki 115 Nolu seçim merkezinde kurulan sandıkta kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tokayev, halkın ülkedeki siyasi süreçlere hiçbir zaman duyarsız kalmadığını ifade ederek "Bu sefer de Kazakistan halkının etkinliğini göstereceğinden ve devletimizin geleceği için oy vereceğinden umutluyum." dedi.

Ülkedeki sosyal konuların ve ekonomik durumun halkı endişelendirdiğine işaret eden Tokayev, "Bu nedenle seçimler, ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkemizin geleceği nasıl olacağını belirlemek için iyi bir olay." diye konuştu.

Tokayev, bu seçimlerin özelliğinin 7 adayın katılması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu rakam, önceki seçimlere göre büyük bir rakam. Her yönde somut görüşler ve öneriler açıklandı. Adaylar seçim kampanyasında yüksek siyasi kültürü sergiledi. Genel olarak ortam rekabetçi, şeffaf ve açık. Seçim kampanyası oldukça demokratik bir ortamda geçti."

Öte yandan, Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, yerel saat 10.00 itibarıyla 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 12,8'sinin oyunu kullandığı belirtildi.

Seçimleri binin üzerinde yabancı gözlemci izliyor

Seçimleri uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden binin üzerinde gözlemci ve 500'e yakın yerel ve yabancı basın mensubu izliyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TürkPA) seçim gözlem misyonları da gözlemliyor. Gözlem misyonlarının, seçim sürecine ilişkin pazartesi basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ülkede 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

AA

Etiketler: kazakistan, seçim
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