AB’de aşı sertifikası yasalaştı

AB kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP), AB Dijital COVID Sertifikası’nın yasalaşması sebebiyle düzenlenen imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı. Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. AB ülkelerinde aşı kampanyalarının başarılı biçimde devam ettiğini aktaran Von der Leyen, “Yeni AB sertifikasıyla birlikte yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz” dedi. Von der Leyen,1 Temmuz’da yürürlüğe girecek aşı sertifikasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağına işaret etti.

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