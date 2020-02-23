AB'den Çin'e yardım

AB üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu.

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