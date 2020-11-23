AB'den Fransa'ya 'basın özgürlüğü' uyarısı

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Fransa'nın güvenlik yasa taslağı hakkında komisyona yöneltilen bir soruya "medyanın özgürce çalışması gerektiği" uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Wigand, özellikle sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanan gelişmeyle ilgili olarak, "Komisyon yasa tasarıları hakkında yorum yapmaz. Ancak kriz döneminde gazetecilerin işlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yapmalarının her şeyden çok daha önemli olduğunu söylemeye gerek yok." diye konuştu.

Sözcü Wigand, "Her zaman olduğu gibi komisyon, nihai yasanın Avrupa Birliği kanunlarına uygunluğunu denetleme hakkını da saklı tutmaktadır." diye de sözlerine ekledi.

Fransa parlamentosu geçtiğimiz cuma günü polis memurlarına görevleri esnasında "fiziksel veya psikolojik olarak" zarar verebilecek görsellerin paylaşılmasını suç sayan bir güvenlik yasa tasarısına onay vermişti.

'24. madde basın özgürlüğü açısından riskli'

Söz konusu güvenlik yasasının özellikle 24. maddesi, "polis şiddetini artırma ve basın özgürlüğünü kısıtlama" gibi nedenlere yol açacağı gerekçesiyle uzun süredir eleştiriliyordu.

Güvenlik yasası ulusal meclisin kabulü sonrası senatodan onay alırsa, Fransa'da polislerin yüzlerini flulaştırmadan sosyal medyada video ve fotoğraf paylaşmak suç kapsamına girecek. Bu suçu işleyenler en az 1 bir yıl hapis ya da 45 bin euro para cezasına çarptırılabilecek.

33 isimden Macron'a çağrı: Yasa geri çekilmeli

Gelişme sonrası 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a oy veren, aralarında film yapımcısı Costa-Gavras, siyaset bilimci Olivier Roy ve milli futbolcu Lilian Thuram'ın da bulunduğu 33 ünlü isim düzenlemenin geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu.