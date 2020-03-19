AB Liderler Zirvesi ertelendi

AB üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertlendi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertlendi. AB Konseyinden yapılan açıklamada, 26-27 Mart'ta 27 ülkenin liderini bir araya getirecek olağan AB Liderler Zirvesi'nin ertelendiği duyuruldu. Liderlerin gelecek hafta Kovid-19'la mücadeleyi görüşmek için bir video konferans düzenleyeceği aktarıldı. AB liderleri, yılda 3 kez olağan zirvelerde bir araya gelerek, birliğe ilişkin konularda önemli kararlar alıyor. AA

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