"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

AB mahkemesinden emisyon skandalı kararı

09 Temmuz 2020, Perşembe 17:34
Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği vatandaşlarının emisyon değerleri yasa dışı manipüle edilmiş motorlu taşıt üreticilerine aracın satın alındığı ülkede dava açabileceğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Avusturya tüketici koruma derneğinin Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e emisyon manipülasyonu konusunda açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB hukukuna göre bir davanın prensip olarak sanığın ikamet ettiği yerde açılması gerektiğine ancak zararın gerçekleştiği yerde de hukuki süreç başlatılabileceğine hükmetti.

Almanya'daki Volkswagen firmasının Avusturya'da dava edilebileceğine dikkati çekilen kararda, AB üyesi herhangi bir ülkedeki üreticinin araçlarının emisyon değerlerini yasa dışı manipüle ederek bir başka üye ülkedeki taraflara satması halinde zararın meydana geldiği yerde de dava edilebileceği belirtildi.

Kararda, araçların, emisyon testini manipüle eden yazılım yüklendiği anda kusurlu hale geldiği, bu otomobillerin gerçek değerlerinden daha yüksek fiyata satıldığı kaydedildi.

AA

Etiketler: AB mahkemesi, emisyon, skandal, karar
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Molla İbrahim Dursun vefat etti

    15 yaşında 5 yabancı dil öğrendi

    Srebrenitsa kurbanları duâlarla uğurlandı

    Cumhur seçmeni de TÜİK’e inanmıyor

    Sanayi üretiminde düşüş beklentisi

    Esnafa nakdî destek sağlanmalı

    ABD'de koronavirüs vaka sayısında rekor artış

    İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı

    Dünya Meteoroloji Örgütünden tedirgin edici açıklama

    AB mahkemesinden emisyon skandalı kararı

    ABD'de işsizlik maaşına başvuran sayısı düşüşte

    İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

    En çok cezalar muhalif kanallara

    Irkçı hakaret kariyerini bitirdi

    Hırvatistan ve Bulgaristan Euro Bölgesi’ne girmeye hazırlanıyor

    Bakırköy'de havai fişek yasaklandı

    Çin Dışişleri Bakanı, ABD ile ilişkileri hakkında konuştu

    Batı Şeria'da Filistinlilere ırkçı saldırı

    'Trump yönetimi insanların hayatını piyon olarak kullanıyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tükendikçe dayatmak, dayattıkça tükenmek
    Genel

    Bu neyin tazminatı?
    Genel

    Hiçbir vaadi tutmadı, iki yılda çöktü
    Genel

    O baraja ne oldu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Malatya - Battalgazi'de deprem
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdullah Yeğin
    Ahmet BATTAL

    Erkeğin soy adı kadın
    Cevher İLHAN

    “Ayasofya’nın açılması” meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’yi geriye götüren adımlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.