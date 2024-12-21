AB, Şam’daki diplomatik varlığını arttıracak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, üye ülkelerin liderlerinin Suriye’ye karşı benimsenecek yaklaşım üzerinde anlaştığını, başkent Şam’daki diplomatik varlığın arttırılacağını bildirdi.

Costa, “Benimseyeceğimiz yaklaşımın temel ilkeleri ve hedefleri üzerinde mutabakata vardık. Barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak, kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygıyı güvence altına almak, dini ve etnik azınlıkları korumak istiyoruz” dedi. AA

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