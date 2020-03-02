Avrupa gazeteleri, düzensiz göçmenler ve mültecilerin soğuk hava ve çok zor insani şartlar altında sınırı geçme mücadelesi verdiğini ve Yunan polisinin onları durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını yazdı.

Avrupa basını, Türkiye'de sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesine dikkati çekerken, "AB sınırında insanlık batıyor" yorumu yaptı. İngiliz Financial Times gazetesi, AB'nin sığınmacılar konusunda acil toplantıya hazırlanmasını başlıkta verdiği haberinde, Avrupalı diplomatların, Birliğin Suriye konusunda etki gücünün bulunmadığına dikkat çektiklerini vurguladı. Adı verilmeyen bir AB yetkilisine dayandırılan haberde, AB'nin yapılacak toplantıda hem Suriye hem de sığınmacı krizi konusunda, üye ülkelerin "bireysel sapmalarını önleyecek" ortak bir tutum belirlemeyi amaçladığı kaydedildi. Haberde, AB'nin Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'ye insani yardımı artırmayı da gündemine alacağı aktarıldı. The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'yi sığınmacılar konusunda desteğini artırması için defalarca uyardığını belirttiği haberinde, Türkiye'nin Suriye'den gelen 3 milyon 600 bin sığınmacıya ilave olarak Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan gelen çok sayıda sığınmacıya da ev sahipliği yaptığını vurguladı. Daily Mail gazetesi, konuyla ilgili haberinde Yunanistan'da yerel halkın ülke topraklarına ulaşan sığınmacılara karşı harekete geçmesine yer verdi. Haberde, Midilli Adası'na ulaşan 50 kadar sığınmacının yerel halk tarafından karaya çıkmasının engellendiği ifade edildi. Yerel halkın, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisiyle gazetecilere de hakaretler savurarak saldırdığı aktarıldı. AA

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