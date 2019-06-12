ABD 34 milyar dolar değerinde F-35 sipariş etti

Pentagon ile Lockheed Martin, F-35'in 12,13 ve 14 üretim lotları için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Pentagon, 34 milyar dolar değerinde 478 F-35 tipi uçak üretimi siparişi verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin şirketi ile 478 yeni F-35 savaş uçağı üretimi için 34 milyar dolarlık anlaşma imzaladı, böylece F-35A uçaklarının birim fiyatını 80 milyon doların altına indi. Pentagon ile Lockheed Martin, F-35'in 12,13 ve 14 üretim lotları için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Pentagon, 34 milyar dolar değerinde 478 F-35 tipi uçak üretimi siparişi verdi. Pentagon ile Lockheed Martin'den yapılan ortak açıklamada, bu anlaşma ile F-35 uçaklarının birim fiyatında bir önceki lotlardan 8,8 oranında daha düşüş olacağını ve böylece uçakların birim fiyatının ortalama 81 milyon dolara mal olacağına dikkat çekildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Savunma Bakanlığı Askeri Alımdan Sorumlu Müsteşarı Elen Lord, anlaşmayı "F-35 girişimi için önemli bir köşe taşı ve Bakanlık tarihinde yapılan en büyük tek seferlik alım" olarak nitelendirdi. AA

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