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8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

ABD'de 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısı onaylandı

08 Aralık 2021, Çarşamba 10:10
ABD Kongresinde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde mutabakat sağladığı son haliyle tamamlanıp Temsilciler Meclisinde oylandı.

740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere toplam 768,2 milyar dolarlık NDAA, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, 70'e karşı 363 oyla kabul edildi.

Tartışmalara neden olan birçok maddeyi içermeyen NDAA gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda da oylanarak imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek.

NDAA'da neler var?

Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren tasarı, askeri personel maaşlarına yüzde 2,7 oranında zam öngörüyor.

ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran tasarı, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7'yıla çıkarıyor.

AA

Etiketler: ABD, savunma harcamaları tasarısı
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