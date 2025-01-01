"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

ABD'de bir araç kalabalığa daldı: İlk belirlemelere 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

01 Ocak 2025, Çarşamba 17:31
ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.

 

Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetti.

Olay, kentin "Fransız Mahallesi" olarak tanınan bölgesinde, yılbaşı kutlamalarının düzenlendiği, Canal ve Bourbon caddelerinin kesiştiği noktada yerel saatle 03.15'te yaşandı.

CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi.

Kalabalığa dalan aracın sürücüsünün, olay sonrası araçtan inerek çevreye ateş açtığı bildirildi.

New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların kent geneli 5 hastaneye kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Biden olayla ilgili bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği ve New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell'le irtibat halinde olduğu belirtildi.

FBI'ın sahada soruşturmaya destek vermeye başladığına dikkati çekilen açıklamada, Biden'ın gün boyunca olayla ilgili bilgilendirilmeye devam edileceği aktarıldı.

"Sugar Bowl" üniversite futbol maçından saatler önce

Olayın, ülkenin dört bir yanından sporseverlerin bir araya geldiği yıllık "Sugar Bowl" üniversite futbolu maçından birkaç saat önce meydana gelmesi dikkati çekti. Maçta "Georgia Bulldog" ile "Notre Dame Fighting Irish" takımları karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Olay mahallinde, dün öğleden sonra "Sugar Bowl Yeni Yıl geçit töreni" düzenlenmişti.

"Bourbon'dan uzak durun"

New Orleans Polis Departmanı'ndan Komiser Anne Kirkpatrick, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kamyonetin "kasıtlı olarak yüksek hızda" kalabalığın içine girdiğini ve sürücünün araçtan çıkmaya çalışırken ateş açarak iki polis memurunu vurduğunu söyledi.

"Bu çok kasıtlı bir davranıştı. Bu adam mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalışıyordu." diyen Kirkpatrick, olayın, "Yeni Yıl ve Sugar Bowl için kutlanması beklenen bir gün üzerine kara bir gölge düşürdüğünü” söyledi ve "Bourbon'dan uzak durun." uyarısında bulundu.

New Orleans FBI bürosunda görevli Alethea Duncan de basına yaptığı açıklamada, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar (EYP) bulduğunu bildirdi.

Ulusal medyada dolaşıma giren videoda da yerel kolluk kuvvetlerine ait bir robotun, aracın alt bölgesini incelediği görüldü.

"Korkunç bir şiddet eylemi"

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve olayın kurbanları için dua edilmesini istedi. Landry, mesajında "Olay yerine yakın olan herkesi bölgeden uzak durmaya çağırıyorum." dedi.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." ifadesini kullanarak olayın soruşturulduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" ifade etti.

CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu." dedi.

Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de son 2 günde 1540 çadır su altında kaldı

    ABD'de bir araç kalabalığa daldı: İlk belirlemelere 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

    Çocukları, kadınları, yaşlıları hedef alan İsrail, Gazze’deki soykırımda 1091 bebeği de katletti!

    En fazla cumhuriyet altını kazandırdı

    Karadağ, Do Kwon'u ABD'ye iade etti

    Sudan'daki kolera salgınında 1316 kişi öldü

    Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 kişi yaralandı

    Gazprom: Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu

    İrlanda "Filistin'' diye haykırmaya devam ediyor

    Fransa, Almanya ve Polonya'dan ortak Gürcistan açıklaması: Endişe duyuyoruz

    İngiltere’de İslamofobi ve antisemitizm arttı

    Jimmy Carter: İsrail’in Filistin’e yaptıkları Apartheid rejiminden beter

    Ümitvâr olunuz

    Dünya nüfusu 2024'te 71 milyondan fazla arttı

    2000 akademisyen de çağrı yapmıştı - AB'nin İsrail'in silah üreticilerine fon sağlamayı sürdürmesi büyük tepki çekiyor!

    Gazze'de İsrail saldırıları altında ikinci kış... Çadırlarda kalan siviller çok zor günler geçiriyor!

    Eyüpsultan'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

    BM: İsrail cezalandırılmalı

    Vergi ve harç tutarlarına zam

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Teröristten medet umulmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yasakçı bakanı Kur’ân çarptı
    Süleyman KÖSMENE

    Üç Aylar’dayız
    Osman ZENGİN

    2025, inşâallah nurlarla dolacak!
    Ahmet BATTAL

    AKP, kralcıları ve kraliyetçileri
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi ruh u canımızla tebrik ederiz
    Cevher İLHAN

    Suriye üzerinden mezhebî tefrika
    Genel

    Ümitvâr olunuz
    Faruk ÇAKIR

    “Asgarî adalet”ten razı mısınız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.