ABD'de hortum felaketi

ABD’nin Kansas eyaletini etkisi altına alan hortum, bölgede maddi hasara neden oldu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarısı yaptı. BBC’nin haberine göre, Kansas eyaletine bağlı Wichita şehrinde çıkan hortumda 50’den fazla yapı hasar gördü. Şehrin özellikle Andover banliyösünde hortumun sürüklediği araba ve ev kalıntılarının oluşturduğu enkaz nedeniyle yollar kapandı. Yaşanan felakette herhangi bir can kaybı bildirilmezken hortumdan etkilenen bölgelerde 22 binin üzerinde hane elektriksiz kaldı. Wichita Belediyesi, şehir sakinlerine seyahat etmeme uyarısı yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, hortumun binaların çatılarını uçurduğu ve hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. Kansas eyaletinde nisan-haziran aylarında hortumlar sıkça görülüyor.

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