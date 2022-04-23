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23 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 991 bin 169'a çıktı

23 Nisan 2022, Cumartesi 17:25
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 952 bin 585 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 991 bin 169'a çıktı.

California, 9 milyon 192 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 806 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 942 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 90 bin 14 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 88 bin 11, Florida'da ise 73 bin 830 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,3'üne en az bir doz, yüzde 70,2'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,3'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 257 milyona yakın kişiye ilk doz, 219 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

AA

Etiketler: ABD, salgın
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