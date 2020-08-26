ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin sürdüğü ABD'de, Oregon eyaletinde polis merkezini ateşe veren göstericiler gözaltına alındı.

Oregon'a bağlı Portland kentinde dün geç saatlerde başlayıp sabaha kadar süren protestolarda, göstericiler polis merkezini ateşe verdi. Kendilerine taş, şişe ve benzeri nesneler fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis, 25 protestocuyu gözaltına aldı. Protestoya katılan yaklaşık 300 kişi, polis bütçesinin azaltılmasını talep etti. AA

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