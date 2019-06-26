ABD'den Akdeniz'de Kıbrıs ve İsrail'le enerji iş birliği adımı

ABD Senatosu Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısına onay verdi. Buna göre ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir merkez kurulacak.

ABD Senato Dışişleri Komitesi tarafından kabul edilen tasarıya, Ankara’nın Doğu Akdeniz’e ikinci bir sondaj gemisi göndermesinin ardından geldi. Tasarı, ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasını öngörüyor. Tasarıya göre ayrıca; Kıbrıs’a silah satışı ile ilgili kısıtlamalar kaldırılacak, Yunanistan’a 3 milyon ABD Doları tutarında askeri doğrudan yardım yapılacak ve 2020-2022 yılları arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak. ‘S-400’DEN VAZGEÇİLMEZSE F-35 YOK’ Öte yandan ABD’nin tasarısında Ankara ile Washington arasında kriz oluşturan S-400 alımı da yer aldı. Buna göre, Türkiye S-400 hava savunma sistemi alma planından vazgeçmediği sürece ABD kanunları hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye F-35 sevkiyatı yapılmayacak. Ayrıca, Kongre’ye "Rusya’nın ve bölgedeki diğer ülkelerin faaliyetlerine karşı" bilgi verilecek.

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