ABD'den Çin'e Hong Kong tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetiminin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamaya koyduğu Ulusal Güvenlik Kanunu'nun bölgedeki hukukun egemenliğini "katlettiğini" ve bunun tüm ülkelere bir hakaret olduğunu vurguladı.

Bakanlık binasında basına yaptığı açıklamada Pompeo, Çin'in Hong Kong politikalarına sert tepki gösterdi.

Pompeo, Hong Kong'un dünyanın en sakin, ferah ve dinamik şehirlerinden biri olduğunu ancak Çin'in uyguladığı politikalar nedeniyle komünist düzenin hakim olduğu şehirlerden bir tanesine dönüşeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hong Kong'daki hukukun egemenliği Çin Komünist Partisi tarafından katlediliyor. Bu şok edici bir gelişme olduğu kadar tüm ülkelere de hakarettir. Hong Kong'un özel statüsünden çıkarılması konusunda Başkan (Donald) Trump'ın talimatlarını uygulamaya devam edeceğiz."