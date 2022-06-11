"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

ABD'den Suudi Arabistan'a gözdağı

11 Haziran 2022, Cumartesi 10:30
ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine kötüleşen ilişkileri yeniden tesis etmeye hazır olduğunu ilettiği ileri sürüldü.

Amerikan CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin Riyad'a "ilişkileri sıfırlama" konusunda hazır olduklarını ilettiği iddia edildi.

Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı doğrudan sorumlu tutan bir politika izleyen ve bu bağlamda Riyad'a "parya muamelesi" yapan Biden için bu adımın "dramatik bir yüzleşme" olarak nitelendirildiği belirtildi.

Yetkililerin, "1981'den beri ilk kez bu denli hızla yükselen enflasyon ortamında Kremlin'in Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı çökertmek ve yerel akaryakıt fiyatlarını düşürmek için büyük baskı altında olan Biden'ın ahlaki öfkesini bir kenara bırakıp, küresel çapta dramatik karışıklığın ortasında Suud Krallığı ile daha sıcak ilişkiler kurmaya başladığını" söylediği ifade edildi.

Haberde, üst düzey bir ABD'li yetkilinin, Kaşıkçı cinayetine atıfta bulunarak, "Her iki taraf da Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması adına bunu aşmamız gerektiğine karar verdi." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan yönetiminin, Kaşıkçı davasının kapandığını düşündüğünü ve bunu ABD'ye açıkça belirttiğini aktaran yetkililerin, yine de gelecek ay Bin Selman ile bir araya geldiğinde Biden'ın Kaşıkçı cinayetini gündeme getireceğini değerlendirdiğine işaret edildi.

Bin Selman ile görüşme kararının, 2019'da Suudi Arabistan'ın "hiçbir sosyal değeri olmadığını" söyleyen Biden için "yutulması zor bir hap" olduğunu ancak özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana dünyanın ne kadar dramatik bir şekilde değiştiği göz önüne alındığında, iki ülkenin ilişkinin bu cinayet tarafından "rehin alınamayacağı" konusunda hemfikir olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Haberde, Biden'ın iki üst düzey danışmanı Brett McGurk ve Amos Hochstein ile Bin Selman dahil olmak üzere Suudi yetkililer arasında Riyad'da aylarca süren görüşmelerin ardından bu değişimin söz konusu olduğu iddia edilirken, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in Biden'ı "ahlaki pusulasını kaybetmekle suçlamasının" şimdiden yönetim içinde öfkeye yol açtığı öne sürüldü.

AA

Etiketler: ABD, Suudi Arabistan, gözdağı
Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'den sığınmacılarla ilgili skandal karar

    Ukrayna'nın Mariupol kenti kolera salgını riski altında

    ABD'den Suudi Arabistan'a gözdağı

    Hazine'ye yeni yük

    Finlandiya'dan Rusya sınırına tel örgü çekme kararı

    BM: Çin, uluslararası incelemeye izin vermeli

    İçinde 4'ü Türk 7 kişi bulunuyor: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları devam ediyor

    Çin'den ABD'ye: Tayvan için gerekirse savaşırız

    Almanya Başbakanı: AB üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım bekliyoruz

    Ankara'ya kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

    Meteoroloji'den 5 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

    Atama bekleyen 600 bin sağlık mezunu var

    Zamlar eridi, maaşlar geçen yılın gerisinde

    Dayısı olan atanabiliyor

    Tutuklu gazeteci sayısı artacak... Hoşuna gitmeyen habere ceza isteyecek...

    Yunan krizi seçime yatırım

    Akaryakıt zamları yakıyor

    Ukrayna Genelkurmayı: Ukrayna topraklarında 31900 Rus askeri öldürüldü

    Hint yetkililerin Peygamberimize (asm) saygısızlığı Mescid-i Aksa'da protesto edildi

    Hepimiz demokrasiden yanayız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dip dalga telâşı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Altı ay sonra uyanınca…”
    Ahmet BATTAL

    Kiraya bir yıllık narhın son ucu
    Sebahattin Aslan

    Fitne boş durmuyor
    Genel

    Hazine'ye yeni yük
    Mehmet KOVANCI

    LA İLAHE İLLA HU
    Risale-i Nur'dan

    En kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlâs
    Ali FERŞADOĞLU

    Bütün yetkileri tek elde toplamak yanlış
    Mehmet ÇETİN

    Muhakemat, neyin mukaddemesidir? (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.