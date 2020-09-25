ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'ı ziyaret edecek

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 27 Eylül-2 Ekim arası resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan, İtalya, Vatikan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz krizinin yaşandığı günlerde yapılacak ziyaret takviminde Ankara bulunmuyor.

Temaslarının ilk ayağı olan Yunanistan'da Başbakan Kriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşeceği açıklanan Bakan Pompeo, Doğu Akdeniz'deki "refah, barış ve güvenliğin ilerletilmesi için ABD'nin verdiği ortak taahhüdü" yineleyecek. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin son yılların en güçlü seviyesine ulaşması da liderler tarafından kutlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Pompeo Girit'te, "NATO müttefiki Yunanistan ile ülkesinin güçlü güvenlik ortaklığının altını çizmek üzere" Donanma Destek Faaliyet'lerini de ziyaret edecek.