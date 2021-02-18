ABD dondurucu soğukların etkisinde: 38 ölü

ABD’yi yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan şiddetli kış şartları nedeniyle şu ana kadar 38 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren kar ve buzlu havanın, bugün ve yarın Atlantik kıyısı üzerinden kuzeydoğu bölgesinde etkili olacağını duyurdu. Başkent Washington’dan Boston’a kadar geniş bir alanda devam edecek kar yağışında, New York’ta kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıkabileceği bildirildi. Dondurucu soğuk ve buzlanma nedeniyle şimdiye kadar en az 38 kişinin öldüğü kaydedildi. Bu ölümlerin, yollarda buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ile elektrik kesintilerinden sonra araçlarında ısınmak isteyen ailelerin karbonmonoksit zehirlenmesi ve evdeki ocaktan çıkan yangınlardan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı. AA

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