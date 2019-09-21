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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

ABD Körfez'e askeri sevkiyat yaptı

21 Eylül 2019, Cumartesi 09:03
ABD Savunma Bakanı Esper, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) talebi üzerine Körfez'e hava savunma konusunda destek sağlamak üzere askeri kuvvet sevk edeceklerini açıkladı.

Beyaz Saray'da Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıya ilişkin düzenlenen ulusal güvenlik toplantısından sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Saldırının bölgede "gerginliği dramatik bir şekilde artırdığına" dikkati çeken Esper, "Tüm belirtiler saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu gösteriyor." dedi.

Uluslararası toplumun da uluslarası norm ve kuralları koruma konusunda sorumluluğu bulunduğunu belirten Esper şu ifadeleri kullandı:

"Başka saldırıları engellemek için Suudi Arabistan kritik altyapılarını korumaya yardımcı olmak üzere uluslararası destek talebinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri de ayrıca yardım talebinde bulundu. Krallığın destek talebi üzerine Başkan (Donald Trump) özellikle de hava ve füze savunmasına odaklı savunma amaçlı olarak ABD kuvvetlerinin bölgeye sevk edilmesine onay verdi. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve BAE'ye kendilerini savunma kabiliyetlerini geliştirmek için ekipman tedariğini hızlandıracağız."

ABD'nin kuvvet sevkiyatının, İran'a saldırı konusunda açıkça mesaj vermek, kaynakların serbest akışını sağlamak, kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak amacı taşıdığını dile getiren Esper, "Başkan'ın da ifade ettiği gibi ABD İran ile bir çatışmanın peşinde değil ancak bununla birlikte gerekli olduğu takdirde tüm askeri seçeneklerimiz de mevcuttur." diye konuştu.

Esper, aynı zamanda İran yönetimine çatışmayı bırakıp diplomasiye dönme çağrısında bulundu.

ABD'nin saldırıya tepkisinin bundan ibaret olup olmadığına dair bir soruya Esper, "Bu saldırılara karşılık attığımız ilk adımdır bu." yanıtını verdi.

AA

Etiketler: ABD, Körfez, askeri sevkiyat
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