"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

ABD'nin Houston kentinde patlama: 2 ölü

25 Ocak 2020, Cumartesi 11:38
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir sanayi kuruluşuna ait binada dün meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, patlamanın yaşandığı sanayi kuruluşunda çalışan Frank Flores ve Gerardo Castorena adlı iki işçinin spor salonunu kullanmak için binaya mesai saatinden önce geldiklerini ifade etti.

Flores ve Castorena'nın patlamada öldüğünü söyleyen Turner, olayda 2 işçi ile çevredeki ev ve iş yerlerindeki 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo da düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin patlamanın sebebine dair incelemelerinin önümüzdeki 3-4 gün daha süreceğini kaydetti.

Sanayi kuruluşuna ait binada dün patlama olmuş, yetkililer, herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya dair bilgi vermemişti. Patlamanın ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmişti.

Etiketler: ABD, Houston, patlama
Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmamoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu

    Süleyman Soylu depremle ilgili açıklamalarda bulundu

    Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

    Korona virüsü Avrupa'ya sıçradı

    Deprem sonrası 274 artçı sarsıntı oldu

    Deprem sonrasında iletişim kurabilmek için indirmeniz gereken uygulamalar

    Akhisar'da 3,6 büyüklüğünde deprem

    Kosova'dan 'yardıma hazırız' mesajı

    Elazığ'da bir köy tamamen yıkıldı

    'Zamanında uyardık'

    Yunanistan: Yardıma hazırız

    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımı' açıklaması

    Kandilli Rasathanesi: Artçılar bir hafta sürebilir

    'Deprem 120 milyon kişi tarafından hissedildi'

    Elazığ'da vefat edenlerin sayısı 20'ye yükseldi, binden fazla yaralı var

    Elazığ ve Malatya'da 18 kişi vefat etti! Artçı sarsıntılar devam ediyor!

    Dünyada Çin virüsü korkusu

    'Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için'

    ‘En büyük sorun ekonomi’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vicdanlarda mâkes bulmayan bir karar
    Genel

    Elazığ ve Malatya'da 18 kişi vefat etti! Artçı sarsıntılar devam ediyor!
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır
    Genel

    Olmaz dediklerimiz oluyor
    Cevher İLHAN

    Hani “kimse mahkemelere tâlimat veremez”di!
    Ali FERŞADOĞLU

    Hak ve adalet mutlaka yerini bulacak inşaallah
    Genel

    Tek parti rejimine geri döndük
    Ahmet BATTAL

    Seyyar armutlar ve çocukları
    Faruk ÇAKIR

    Doğu Türkistan’ı kim savunacak?
    Genel

    Elazığ'da vefat edenlerin sayısı 20'ye yükseldi, binden fazla yaralı var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.