ABD ordusunda da vaka sayısı artıyor

ABD Savunma Bakanlığına bağlı personel ve asker aile bireylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1648'e, ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.

New York'ta bilanço ağırlaşmaya devam ediyor ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan asker sayısının 978'e yükseldiği, ölü sayısının ise 1 olduğu ifade edildi. Sivil personelden 306'sının testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, 2'sinin de öldüğü vurgulandı. Asker aile bireylerinde vaka sayısının 256'da kaldığı, ölü sayısının ise 1 olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmeli personel olarak görev yapanlarda da vaka sayısının 108'e, ölü sayısının 2'ye yükseldiği bilgisi verildi. AA

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