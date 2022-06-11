ABD Savunma Bakanı: Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki tehditleri arttı

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara yönelik tehditlerinin arttığını bildirdi.

Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalogu Forumu'nda ABD'nin Hint-Pasifik Stratejisini anlatan Austin, ülkesinin bölgedeki dost ve müttefik ülkelerin güvenliklerini sağlamasına ve egemenlik haklarını korumasına destek vereceğini belirtti.

"Bu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları konusunda daha baskıcı ve agresif tutum izlediği için önem taşıyor." diyen Austin, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki balıkçı filosunu genişlettiğini, Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay adaları gelişmiş silahlarla donattığını ve Çin gemilerinin bölge ülkelerinin kara sularını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Pekin'in Hindistan ile sınır sorunlarında giderek daha katı bir tutumu benimsediğini ifade eden Austin, "Hint-Pasifik ülkeleri, siyasi tehditlerle, ekonomik baskılarla veya deniz milislerinin tacizleri ile karşı karşıya kalmamalıdır." dedi.

ABD ordusunun Hint-Pasifik bölgesinde aktif varlığının süreceğini vurgulayan Austin, "Uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve faaliyette bulunmayı sürdüreceğiz. Ve bunu ortaklarımızla yapacağız." diye konuştu.