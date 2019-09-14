ABD: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Beyaz Saray, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Usame bin Ladin'in oğlu ve El Kaide'nin üst kademede yer alan üyesi Hamza bin Ladin, Afganistan-Pakistan bölgesinde ABD'nin terörle mücadele operasyonunda öldürüldü." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Hamza bin Ladin'in ölümünün, "El Kaide'yi hem önemli liderlik yeteneklerinden hem de örgütün önemli operasyonel faaliyetlerinden yoksun bıraktığı" belirtildi. Hamza bin Ladin'in ne zaman öldürüldüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi. AA

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