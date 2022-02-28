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28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

ABD ve İngiltere uçaklarından Ukrayna sınırında devriye uçuşu

28 Şubat 2022, Pazartesi 15:08
ABD ve İngiltere’ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı bildirildi.

Remix News'ün, uçak izleme internet sitesi Flightradar 24'ün verilerine dayandırdığı haberde, NATO hava kuvvetlerine ait uçakların Ukrayna'yı yakından takip ettiği ve yüksek hazırlık seviyesini koruduğu belirtildi.

Romanya'nın Köstence liman kentinde Mihail Kogalniceanu'dan havalanan ABD'ye ait keşif uçağının, Romanya'nın Rusya ile sınır doğu ve kuzeyinde devriye uçuşu yaptığı kaydedildi.

"Boeing KC-135 Stratotanker" tipi 2 hava yakıt ikmali uçağının da Polonya'nın Krakow kentinin doğusunda, Ukrayna sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta havada daireler çizdiği bildirildi.

Aynı bölgede, "F-35 Lightning" tipi uçağın da devriyede olduğuna rastlandığı aktarıldı.

ABD'ye ait olduğu belirtilen uçakların, Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nden havalandığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede devriye gezen ABD uçaklarının yanı sıra İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Mildenhall'e ait olduğu belirtilen bir uçağın da Romanya'nın Braşov kenti kuzeyinde görüldüğü kaydedildi.

AA

Etiketler: ABD, İngiltere, uçak, Ukrayna sınırı
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