"Afganistan'da gözaltına alınan yabancı gazeteciler serbest bırakıldı"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan'da geçen hafta gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu gazeteci ile yerel BM çalışanlarının serbest bırakıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, Komiserliğin Afganistan Ofisiyle beraber çalışan ve 11 Şubat'ta başkent Kabil'de gözaltına alınan gazeteciler ve beraberindeki Afgan vatandaşı BM çalışanlarının, bir gün sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Açıklamada şimdiye kadar endişelerini dile getiren ve yardım teklif edenlere teşekkür edilerek, "Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadesi yer aldı. Öte yandan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de yaptığı yazılı açıklamada, yabancı gazetecilerin serbest bırakıldığını doğrulayarak, bu kişilerin kimlik kartı, lisans ve gerekli resmi dokümanları bulundurmadığı için gözaltına alındığını belirtti Mücahid, Afgan BM çalışanlarının ise neden gözaltına alındığına dair bilgi vermedi. Taliban geçici hükümetine bağlı güvenlik güçleri, BMMYK ile koordinasyon halinde bölgede çalışan iki yabancı gazeteci ve bir grup yerel BM çalışanını 11 Şubat'ta Kabil'de gözaltına almıştı. Gözaltına alınan yabancı uyruklulardan birinin, İngiliz gazeteci ve eski BBC çalışanı Andrew North olduğu öğrenilmişti. AA

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