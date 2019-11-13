Afganistan'da seçim sonuçları bir türlü açıklanmıyor

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi.

Afganistan Bağımsız Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avrang Zib, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ilanının belirsiz süreliğine ertelendiğini söyledi. Bu kararın nedeninin oy sayımının yeniden başlamasına tepkilerin artması olduğunu ifade eden Zib, 2 gündür 25 vilayette devam eden oyların yeniden sayma işleminin de durdurulduğunu belirtti. Daha önce 19 Ekim'de açıklanması hedeflenen seçim sonuçları, 14 Kasım'a ertelenmişti. Öte yandan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, cumhurbaşkanı adaylarından Gülbeddin Hikmetyar ve Rahmatullah Nebil, oyların yeniden sayılmasını istemediklerini açıklamıştı. Euronews Türkçe

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