Afganistan'daki ABD üssüne roketli saldırı

ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Parvan vilayetinin Kaleçe köyünden ABD'nin Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin fırlatıldığını söyledi. Aryen, bir araca yerleştirilen roket mermilerinin uzaktan kumandayla fırlatıldığını ifade etti. Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin isabet ettiği ve can kaybı bulunmadığı kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.