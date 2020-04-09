"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Afganistan'daki ABD üssüne roketli saldırı

09 Nisan 2020, Perşembe 16:21
ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Parvan vilayetinin Kaleçe köyünden ABD'nin Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin fırlatıldığını söyledi.

Aryen, bir araca yerleştirilen roket mermilerinin uzaktan kumandayla fırlatıldığını ifade etti.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin isabet ettiği ve can kaybı bulunmadığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Etiketler: Afganistan, ABD, hava üssü, roket saldırısı
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte 1890 ölüm: ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor!

    Dışişleri Bakanlığı: Rejim hesap vermeli

    'Virüs nedeniyle 500 binden fazla insan yoksullaşabilir'

    Koronavirüsün yayılması 3D olarak modellendi

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

    İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan virüs hastalarının tamamı iyileşti

    Japonya’da vaka sayısı 6 bine yaklaştı

    Salgından en az etkilenen büyükşehir Mersin oldu

    İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak

    Koronavirüsten vefat edenlerin cenazesi ile ilgili açıklama

    İspanya'da vaka sayısındaki artışın düşmesi bekleniyor

    Schengen bölgesine seyahat yasağı 15 Mayıs'a kadar uzayacak

    Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

    Bakan Soylu: Şehir değiştirmeyin

    İstanbul'un iki yakası arasındaki araç geçişi yarı yarıya azaldı

    Güney Kore'de şubat ayından beri en düşük koronavirüs vaka sayısı görüldü

    Lüksemburg, 11 mülteci çocuğa kapılarını açacak

    İran'ın güneyinde sel felaketi: Ölü sayısı 26 oldu

    Küresel ticarette yüzde 32'lik daralma bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    Muhammed Yusuf Akbaş

    Şimdi helâlleşme vakti
    Abdurrahman AYDIN

    Kaderin her şeyi güzeldir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    STK’lar da hür ve bağımsız olmalı
    Cevher İLHAN

    “Tek adam sistemi” tıkıyor
    Risale-i Nur'dan

    Evhamı kaldır, hastalığın kökünü kes!
    Genel

    Asıl çözüm adil yargı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hesap Günü sorulsa ki…
    Süleyman KÖSMENE

    Ölümü yutan Sünnet-i Seniyye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Evden eğitim nasıl?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.