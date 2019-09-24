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24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

"Ağaçların yetişmek için yıllara ihtiyacı var ancak yanması bir dakika''

24 Eylül 2019, Salı 10:46
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, Amazon ormanlarındaki yangınlara ilişkin eylem toplantısında konuştu.

Ormanların yanmasının nerede ve ne ölçüde olduğuna bakılmaksızın bir trajedi olduğuna dikkati çeken Tusk, "Ağaçların yetişmek için yıllara ihtiyacı var ancak yanması bir dakika. Aslında bunu bildiğimizi sanıyoruz ama Amazon ormanlarının yanması gibi bir şok ancak bizi uykudan uyandırabildi." değerlendirmesinde bulundu.

Tusk, "Kimseye ders vermek istemiyoruz, buna hakkımız yok çünkü kendi tarihimiz de büyük ölçüde sanayileşme ve arazi açmak için ormanların yok edilmesinden ibaret." dedi.

Ormanların olmadığı bir gezegenin çöle dönüşeceğine işaret eden Tusk, "Ormanların yakılması sadece çevreci aktivistlerin sorunu değil. Onlar, milyonlarca sıradan Avrupalının duygularına seslendi." ifadesini kullandı.

Macron: Fransa 200 milyon dolar katkıda bulunacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Amazon ormanlarındaki yangınları söndürmek için eylem planının ortaya çıkması ve bir takvimin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Söz konusu yangınlarla ilgili "Fransa 200 milyon dolar katkıda bulunacak." diyen Macron, daha sonra BM İklim Zirvesi'nde yaptığı açıklamada da iklim değişikliği konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Macron, iklim ajandasına aykırı ticari bir ajandalarının olamayacağına dikkati çekerek, "Görüşmelerimizde tutarlı olmalıyız. Paris İklim Anlaşması'na aykırı davranan ülkelerle diyaloğu güçlendirmekten yana değilim." dedi. 

Amazonlar'da ocaktan itibaren 83 binden fazla yangın çıktı

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 29 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, bu yıl Amazonlar'da 1 Ocak'tan itibaren 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirmişti.

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.

Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin 3'te 1'ini barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

INPE'nin raporlarına öfkelenen Bolsonaro, bu raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve enstitünün Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.

Olaydan kısa süre sonra ise INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini belirterek, istifa etmiş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.

AA

Etiketler: ab, amazon, orman yangını
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