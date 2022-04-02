"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Alman hükümeti Ukrayna'ya tank satışına izin verdi

02 Nisan 2022, Cumartesi 11:01
Alman hükümetinin, Çekya’da bir şirketin elindeki eski Doğu Almanya’nın stoklarından kalan 58 tankın Ukrayna’ya satışına onay verdiği ileri sürüldü. Bu haberin ardından ABD'nin 'Sovyet dönemi tankların Ukrayna'ya transferinde müttefiklerine yardım edeceği' kaydedildi.

Rus işgaline karşı direnen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Batılı ülkelerden silah talebinin karşılık bulmaya başladığı ileri sürüldü.

Alman gazetelerinden Welt am Sonntag, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in, eski Doğu Almanya’nın stoklarından kalan 58 “PbV -501” tipi tankın Ukrayna ordusuna verilmesine izin verdiğini duyurdu.

İki Almanya'nın birleşmesinden sonra Alman ordusunun envanterine geçen tankların 1990’ların sonunda İsveç’e verildiği, daha sonra Çekya’daki bir şirkete satıldığı aktarılan haberde, bu şirketin de tankları Ukrayna ordusuna satmak istediği ancak bunun için Almanya’nın onayının gerektiği aktarıldı.

Haberde, Çekya’daki şirketin 2019’da da bu tankları Ukrayna’ya satmak istediği, ancak o dönemde Almanya’nın buna izin vermediği kaydedildi.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor.

ABD'den transfer desteği

Bu iddiadan kısa süre sonra Amerikan NY Times, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde 'ABD'nin Sovyet yapımı tankların Ukrayna'ya transferine yardımcı olacağı' kaydedildi.

Haberin dayandırıldığı kaynak, tankların hangi ülkeye ait olduğu veya sayısı hakkında bilgi vermedi. Tankların Ukrayna ordusuna uzun menzilli topçu saldırısı düzenleme yeteneği kazandıracağı belirtildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Alman hükümeti, tank, satış, izin
Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker kaybetti

    20 kulüpten Birleşik Krallık hükümetine çağrı: Bahis reklamlarına son verin

    Alman hükümeti Ukrayna'ya tank satışına izin verdi

    Hollanda Başbakanı Rutte'den halka 'fakirleşeceğiz' uyarısı

    Washington'da ilk teravih namazı kılındı

    Yemen'de Ramazan ayıyla birlikte 2 aylık ateşkes kararı

    Yatıyoruz kalkıyoruz zam

    Bir Son Şahit daha vefat etti

    Doğal gazda rubleyle ödeme sistemine ilişkin Rusya'dan yeni açıklama

    Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkes kararı

    Son 24 saatte 13367 vaka gözlemlendi, 45 kişi vefat etti

    Paramız olsa da gıda bulamayacağız

    Erdoğan - Putin görüşmesinde neler konuşuldu?

    En ucuz işgücü Türkiye’de

    Yoksulluk ve fukaralık zamlarına dur de

    Şekerde yanlış politikalar üretimi bitirdi

    Ete de zam yolda

    Ülkeyi batırdın

    İsrail yine Ramazan'ı zehir edecek

    Gıda israfına dikkat edilmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bir Son Şahit daha vefat etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’lar niye buruk?
    Ahmet BATTAL

    Ramazanın alan eli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır
    Genel

    Yatıyoruz kalkıyoruz zam
    Yasemin YAŞAR

    İbadet mektebi
    Cenk ÇALIK

    En iyi diyet: Oruç
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Said Nursi kimdir?
    Faruk ÇAKIR

    Güven kaybının neticesi vahim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.