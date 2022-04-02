Alman hükümeti Ukrayna'ya tank satışına izin verdi

Alman hükümetinin, Çekya’da bir şirketin elindeki eski Doğu Almanya’nın stoklarından kalan 58 tankın Ukrayna’ya satışına onay verdiği ileri sürüldü. Bu haberin ardından ABD'nin 'Sovyet dönemi tankların Ukrayna'ya transferinde müttefiklerine yardım edeceği' kaydedildi.

Rus işgaline karşı direnen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Batılı ülkelerden silah talebinin karşılık bulmaya başladığı ileri sürüldü.

Alman gazetelerinden Welt am Sonntag, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in, eski Doğu Almanya’nın stoklarından kalan 58 “PbV -501” tipi tankın Ukrayna ordusuna verilmesine izin verdiğini duyurdu.

İki Almanya'nın birleşmesinden sonra Alman ordusunun envanterine geçen tankların 1990’ların sonunda İsveç’e verildiği, daha sonra Çekya’daki bir şirkete satıldığı aktarılan haberde, bu şirketin de tankları Ukrayna ordusuna satmak istediği ancak bunun için Almanya’nın onayının gerektiği aktarıldı.

Haberde, Çekya’daki şirketin 2019’da da bu tankları Ukrayna’ya satmak istediği, ancak o dönemde Almanya’nın buna izin vermediği kaydedildi.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor.

ABD'den transfer desteği

Bu iddiadan kısa süre sonra Amerikan NY Times, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde 'ABD'nin Sovyet yapımı tankların Ukrayna'ya transferine yardımcı olacağı' kaydedildi.

Haberin dayandırıldığı kaynak, tankların hangi ülkeye ait olduğu veya sayısı hakkında bilgi vermedi. Tankların Ukrayna ordusuna uzun menzilli topçu saldırısı düzenleme yeteneği kazandıracağı belirtildi.