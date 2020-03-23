Almanya'da salgın durağan döneme girdi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, koronavirüs salgınında yaşanan artışın, sıkı sosyal mesafe önlemleri sayesinde ilk kez durağan bir döneme girdiğini söyledi.

Alman federal hükümetinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, ülkede koronavirüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe tedbirlerinin olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin düzleştiğine dair işaretler görüyoruz, bunun kesinliğini çarşamba günü teyit edeceğim çünkü bazı sağlık kurumları hafta sonunda dair verilerini henüz sisteme girmedi" ifadelerini kullandı.

Salgının yükseliş ivmesinin daha da yavaşlayacağı konusunda iyimser olduğunu belirten Wieler, bunun sebebini okul kapanması ve kamu toplantılarındaki yasakları da içeren sosyal mesafe önlemleri olduğunun altını çizdi.

Wieler, 30 milyon cep telefonu kullanıcısının hafta sonu anonim olarak izlenen verilerine göre, vatandaşların hareketliliklerini önemli ölçüde azalttığının gözlemlendiğini belirterek "Gün, mesafeyi koruma günü" dedi.

Almanya'daki tedbirlerin oldukça etkili olduğunu belirten Wieler, yine de hâlâ davranış biçimlerini düzeltmeyen kişilerin de olduğunu söyledi.