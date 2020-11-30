"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Almanya'da yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yaşanıyor

30 Kasım 2020, Pazartesi 19:19
Almanya'da, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının artmasıyla yatak sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 kişi daha yoğun bakıma alındı. Böylelikle COVID-19 sebebiyle yoğun bakıma alınanların sayısı 3 bin 926'ya çıktı.

Yoğun bakımdaki 2 bin 319 hasta solunum cihazına bağlıyken, bu sayı yoğun bakımdaki hastaların yüzde 59'unu oluşturuyor.

"Yapabileceklerimizin sınırına geldik"

Almanya Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Toplumu Sözcüsü Prof. Dr. Gernot Marx, yoğun bakım tarihinde hiç yaşanmayan istisnai bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Yapabileceklerimizin sınırına geldik" dedi.

Ülke genelinde, ortalama 3 yoğun bakım yatağının boş olduğu bilgisini paylaşan Marx, görev yaptığı Aachen Üniversite Hastanesinde günde 4 COVID-19 hastasının kabul edilebildiğini vurguladı.

Marx, 9 hastanın solum cihazına bağlı olduğuna dikkat çekerek, sağlık personeli eksikliği nedeniyle solunum cihazına daha fazla hasta alamayacaklarını söyledi.

Etiketler: Almanya, yoğun bakım, yatak
Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran’a ‘sabırlı ol ve Biden’ı bekle’ çağrısı

    Tarlada kilosu 7, markette 18 lira

    12 milyon emekliyi ilgilendiriyor

    Çocuklar da Covid-19 aşısı yaptırabilecek mi?

    Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payı Katar'a devredildi

    Türkiye'de 31 bin 219 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    Fransa'da tepki çeken güvenlik yasa tasarısının 24. maddesi yeniden yazılacak

    Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

    Almanya'da yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yaşanıyor

    İranlı milletvekili Ruhani yönetimini casuslukla suçladı

    ABD'de iki aşı yılbaşından önce dağıtılmaya başlanacak

    NATO'nun çalışanlarına maaş zammı önerisine üye ülkeler karşı çıktı

    'Moderna aşısı ağır vakalarda yüzde 100 etkili'

    İran nükleer anlaşmasının tarafları Viyana'da bir araya gelecek

    İngiltere, Huawei'nin 5G cihazlarını yasaklayacak

    AB'den Oruç Reis açıklaması: Tek bir açıklama üzerinden hareket etmeyeceğiz

    İskoç hükümeti yeniden bağımsızlık referandumu istiyor

    Merkel, AB-Türkiye ilişkilerine değindi

    ‘Can yakıcı’ tedbirler uygulanmalı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Belâların sayısı artıyor
    Genel

    Bilim Kurulu: Kabine sorumlu
    Genel

    Bitsin artık bu zulüm
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbetler karşısında Bediüzzaman’ın tavrı
    Risale-i Nur'dan

    Hizmete mani olacak zayıf damarlar
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Muhammed’in (asm) sair mu’cizeleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedbirde ifrat-tefrite düşmemek
    M. Said ZEKİ

    Adalet ve şefkat nefes almaktır
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın yayın esasları (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.