Almanya'da yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yaşanıyor

Almanya'da, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının artmasıyla yatak sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 kişi daha yoğun bakıma alındı. Böylelikle COVID-19 sebebiyle yoğun bakıma alınanların sayısı 3 bin 926'ya çıktı. Yoğun bakımdaki 2 bin 319 hasta solunum cihazına bağlıyken, bu sayı yoğun bakımdaki hastaların yüzde 59'unu oluşturuyor. "Yapabileceklerimizin sınırına geldik" Almanya Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Toplumu Sözcüsü Prof. Dr. Gernot Marx, yoğun bakım tarihinde hiç yaşanmayan istisnai bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Yapabileceklerimizin sınırına geldik" dedi. Ülke genelinde, ortalama 3 yoğun bakım yatağının boş olduğu bilgisini paylaşan Marx, görev yaptığı Aachen Üniversite Hastanesinde günde 4 COVID-19 hastasının kabul edilebildiğini vurguladı. Marx, 9 hastanın solum cihazına bağlı olduğuna dikkat çekerek, sağlık personeli eksikliği nedeniyle solunum cihazına daha fazla hasta alamayacaklarını söyledi.

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.