Almanya salgında ikinci dalgaya karşı hazırlık yapıyor

Covid-19 salgınında Avrupa'da nüfusuna göre en az kayıp veren ülkelerden biri olan Almanya'da yetkililer salgında ikinci dalgaya hazırlanıyor.

Ülkede koronavirüs pandemisine karşı kısıtlamalar kademeli olarak hafifletilirken, aynı zamanda sağlık sistemi ikinci dalga riskine karşı güçlendiriliyor.

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, virüste ikinci dalga tehlikesinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz haftalarda iyi bir sonuç elde ettik. Ama durum ciddiyetini koruyor. Yeni vaka sayısı tekrar yükselebilir. Eğer bir şey yokmuş gibi davranırsak, virüs yeniden patlar" dedi.

Almanya'nın önde gelen virologlarından Christian Drosten ise, bu sefer aynı anda birçok yerde virüsün patlak verebileceğinin altını çizerek, ikinci dalganın birincisinden daha da tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.