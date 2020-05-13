Almanya ve Estonya BMGK'ya evrensel ateşkes tasarısı sunacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) gündemine Covid-19 salgını sonrası dünya genelinde yapılan ateşkes çağrılarının sonuçsuz kalması sonrası Almanya ve Estonya'dan yeni bir tasarı geldi.

Güvenlik kurulunun daimi olmayan iki ülkesi, Covid-19 salgını ile daha verimli şekilde mücadele etmek için BMGK'nın önündeki tüm çatışma dosyalarının "bir an önce sona erdirilmesini öneren" bir taslak metni sundu. AFP'nin ulaştığı metin kriz ya da savaştaki 20 ülkeyi kapsıyor.

Ateşkes tasarısında DSÖ polemiği

Geçtiğimiz Mart'ta Fransa ve Tunus, Covid-19 nedeniyle dünya genelindeki çatışmalara ara verilmesi konusunda bir tasarı sunmuş fakat taslak metinde Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yapılan bir atıftan dolayı Amerika Birleşik Devletleri veto hakkını kullanacağını açıklamıştı.

Almanya ve BMGK'nın mayıs ayında başkanlığını üstlenen Estonya'nın taslak metninde ise Sağlık Örgütü'ne dair bir ibare bulunmuyor. İki ülke metinlerinde, "90 günlük bir insani ara" önerisinde bulunuyor. Fakat kurulun veto hakkına sahip diğer bir daimi temsilcisi Çin ise üstü kapalı bile olsa DSÖ'ye bu metinde atıfta bulunulmasını istiyor.

Taslağın ne zaman oylanacağı henüz belli değil. Ama Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin veto etmemesi durumunda hızla gündeme gelmesi söz konusu.

Estonya'nın organize ettiği ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen bir video-konferansta sunulan taslak sonrası isminin açıklanmasını istemeyen bir diplomat olumlu konuştu. Toplantıda Çin'in "Kurul'un sonuç verecek hızlı bir adım"a açık olduğunu belirttiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ateşkes çağrısına bazı ülkeler olumlu yanıt vermiş fakat başta Libya, Yemen ve Afganistan olmak üzere birçok ülkede çatışmalar hızla yeniden başlamıştı.