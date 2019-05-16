Amazon, kendi havalimanını inşa etmek için çalışmalara başladı

E-ticaret devi Amazon CEO’su Jeff Bezos’un direksiyonuna geçtiği iş makinesiyle ‘start’ verilen havaalanı için 1.5 milyar dolar yatırım yapılacak, 2 bin kişi işe alınacak.

1 trilyon dolara dayanan değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelen ABD’li e-ticaret şirketi Amazon, kendi havalanını inşa etmek için kolları sıvadı. ABD’nin Kentucky eyaletindeki Cincinati kentine inşa edilecek olan havalimanının temel atma töreninde Amazon CEO’su Jeff Bezos, iş makinesinin direksiyonuna geçti. Bezos, “Bunu sürmenin eğlenceli olduğunu tahmin ediyorsanız, haklısınız!” dedi. Kendisi tarafından gerçekleştirilen bu sembolik temel atma töreninin Twitter üzerinden de paylaşan Bezos, şunları söyledi: “Paketlerinizi daha hızlı alabilmeniz için yeni hava merkezimize 1.5 milyar dolar yatırım yapıyoruz. 3 milyon metrekare büyüklüğünde olacak ve 2 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.”

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.