"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Amazonlar'daki ormansızlaşma son 15 yılın en yüksek seviyesinde

19 Kasım 2021, Cuma 10:18
Brezilya'nın ve dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da, Ağustos 2020-Temmuz 2021 aralığında 13 bin 235 kilometrekarelik ormansızlaşma görüldü.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Amazonlar'daki yaklaşık Karadağ'ın yüzölçümü büyüklüğündeki orman kaybı, son 15 yılda on iki aylık dönemde görülen en yüksek kayıp olarak kayda geçti.

Bölgede Ağustos 2020-Temmuz 2021 döneminde görülen ormansızlaşma, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 22 artış gösterdi.

Ağustos 2019-Temmuz 2020 döneminde bölgede 10 bin 851 kilometrekarelik ormansızlaşma kayda geçmiş, 2006'nın aynı döneminde ise bu rakam 14 bin 286 olarak kaydedilmişti.

Bölgede şu ana kadar, aynı dönemde görülen ormansızlaşma 2004 yılında 27 bin kilometrekare olarak açıklanmıştı.

Brezilya, 2024'e kadar yıllık yüzde 15, 2025 ve 2026 için yüzde 40, 2027 için yüzde 50 oranında yasa dışı ormansızlaşmayı düşürme planı açıklamış ve 2028'de sıfır yasa dışı ormansızlaşma hedeflediğini duyurmuştu.

AA

Etiketler: Amazon, ormansızlaşma
Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bulgaristan, Türkiye'yi seçimlere müdahale etmekle suçluyor

    DİSK asgari ücret talebini açıkladı

    Benzin ve motorine zam kararı

    Türkiye'de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde

    Hindistan'daki tartışmalı tarım yasaları kaldırılacak

    Amazonlar'daki ormansızlaşma son 15 yılın en yüksek seviyesinde

    İran'dan ABD'nin yaptırımlarına tepki

    "Yemen'de 4 günde binden fazla aile yerinden oldu"

    O kitabı yazmaz olaydın

    Türkiye’nin deprem üssü olduğunu hatırladık

    Helalleşme söylemi çok önemli

    Ankara'da bir binadaki patlamayla ilgili son durum?

    İçiniz sızlamıyor mu?

    EYT’ye olumlu sinyal yok

    Alkol dünyada 3 milyon ölüme sebep oluyor

    Mısır iç savaşa çekilmek isteniyor

    71 bin esnaf kepenk kapattı

    Bir gri pasaport skandalı daha

    “Ekonomi nasıl çökertilir”in kitabını yazıyor

    Bu işi seçim paklar

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Hilmi Uran’a mektubu ve yeni CHP
    Genel

    O kitabı yazmaz olaydın
    Ahmet BATTAL

    Damatçı sistem değişecek, merak etmeyiniz…
    Osman ZENGİN

    Bayram Ağabeyin şoförlüğü...
    Genel

    Kainatın tanzifi, süpürülmesi ve temizlenmesi
    Süleyman KÖSMENE

    Ahid sandığı nedir, şimdi nerededir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muteber zatları karalama garazkârlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.