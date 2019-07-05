Amazonlardaki tahribat endişe verici boyutlara ulaştı

Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan ve büyük bir kısmı Brezilya'da bulunan Amazonlarda son bir senede yaşanan tahribat ve ağaç kesimi oranının 2018'e kıyasla yüzde 88 artarak alarm verici boyutlara ulaştığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuyu masaya yatırmış, bu durum Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun tepkisini çekmişti.

Eş zamanlı Ormansızlaşma Belirleme Sistemi (DETER) ve Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) verilerine göre, sadece Haziran 2019'da Amazon ormanlarının 2.072 kilometre karelik bölümünde ağaçlar tahrip edildi. Bu tahribat 2018'de yılın aynı döneminde 920 bin kilometre kare olarak kayıtlara geçmişti.

DETER'in verilerine göre 2019 nisan, mayıs ve haziran ayında tarım arazisine dönüştürülen ormanlık alan yüzde 1,907 kilometre kare olarak açıklandı. Bu rakam geçen seneye oranla yüzde 24.8 artış gösterdi. 2018 ile 2017 ağustos ayları kıyaslandığında yine yüzde 15.1'lik bir artış olduğu görüldü.

Amazon Bölgesel Merkezi (CRA) tüm verilerin çok dikkatli bir çalışma sonucu elde edildiğini ve Kopernik uydu sistemlerinin yüksek teknolojisinden faydalanıldığını belirtti. Brezilyalı yetkililer Amazonlardaki ormansızlaşma sürecini takip etmek için her 5 günde bir ölçüm yapıldığını, bulutlu havalar haricinde yüzde 100'e yakın kesin sonuç elde edildiğini kaydetti.