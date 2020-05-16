Antarktika iklimi mercek altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antarktika'ya kurulan meteorolojik gözlem istasyonu, küresel ısınmanın etkilerini ve beyaz kıtanın iklimini anlamada önemli bir veri kaynağı oldu.

Antarktika iklimini araştırmak için kurulan meteoroloji istasyonundan gelen son veriler, kıtada hava sıcaklığının kış mevsimi başlangıcında eksi 2,9 derece, rüzgar hızının ise değişken olduğunu ortaya koydu.

Kutup alanları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen yerlerin başında gelirken, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Antarktika'nın son 50 yılda yaklaşık 3 derece ısındığını tespit etti.

Kıtada bu yılın ocak ayı son 141 yılın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçerken, bu durumun özellikle kıtanın batı kıyısında, deniz buzulunun hızla erimesine ve deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunduğu gözlemlendi.

Geçen yıl gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sırasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kıtanın Horsehoe Adası'nda Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulmuştu. İstasyonun kurulması, kıtanın meteorolojik koşullarını anlamak ve iklim koşullarının yıllar içindeki değişimini de ortaya koymak açısından büyük önem taşıyor.

Gözlem istasyonundan rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik veriler sağlanacak. Bu veriler, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlar, bilim insanları ve araştırmacılarla paylaşılacak.

İstasyondan elde edilen ilk verilerin değerlendirilmesi sonucu, küresel güneş radyasyonu ölçümlerinin yüksek değerlere ulaştığı görüldü.

Bu nedenle, kıtada Türk Bilim Üssü'nün alanında şubat ayında gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde istasyon üzerine güneş radyasyon cihazı eklenerek ultraviyole radyasyon ölçümü yapılmasına başlandı.

Kıtadaki iklim değişimleri için sağlıklı bilgiye ulaşılacak

Bugüne kadar yapılan ölçümlerde rüzgarın esme yönü ve hızının sürekli değişkenlik gösterdiği belirlenirken, adadaki nem oranı ise yüksek seyrediyor. Kıtada kış mevsimi ise yeni başlıyor.

Antarktika kıtasına kurulan gözlem istasyonundan yeni veriler geldikçe, kıtadaki mevsimsel ve yıllık iklim değişimleri hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşılabilecek.

İstasyondan elde edilen son bilgilere göre Antarktika'da sıcaklık eksi 2,9 derece, nem oranı da yüzde 72 seviyesinde. Basınç 974,6 milibar olarak ölçülürken, güneş radyasyonu değeri metrekareye 299 vatt olarak ölçüldü. Ortalama rüzgar yönü 276 derece, rüzgar hızı 9,1 knot, kar yüksekliği ise 6 santimetre olarak tespit edildi.